По состоянию на 1 августа в Армении проведено 171890 прививок от COVID-19







Прививки препаратами «АстраЗенека», «Спутник-В», «Коронавак» можно проводить среди лиц от 18 лет и выше на общественных началах.



Вакцинация проводится в организациях первичной медико-санитарной помощи все дни недели. В субботу и воскресенье установлены дежурства с 10:00 до 16:00.



Необходимо заранее позвонить в предпочтительную поликлинику, независимо от привязки, и записаться на вакцинацию;



Также могут быть вакцинированы иностранные граждане. Прививки бесплатные. ЕРЕВАН, 2 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. С начала вакцинации против COVID-19, по состоянию на 1 августа, проведено 171 890 прививок, из них первая доза - 12 285, вторая - 51 605. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.Прививки препаратами «АстраЗенека», «Спутник-В», «Коронавак» можно проводить среди лиц от 18 лет и выше на общественных началах.Вакцинация проводится в организациях первичной медико-санитарной помощи все дни недели. В субботу и воскресенье установлены дежурства с 10:00 до 16:00.Необходимо заранее позвонить в предпочтительную поликлинику, независимо от привязки, и записаться на вакцинацию;Также могут быть вакцинированы иностранные граждане. Прививки бесплатные.