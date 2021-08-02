Вновь избранные депутаты Национального Собрания принесли присягу
ЕРЕВАН, 2 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Депутаты парламента восьмого созыва приняли присягу.
Как сообщает «Арменпресс», первый заместитель председателя Князь Гасанов зачитал текст присяги, после чего все вместе поклялись.
В новоизбранном парламенте представлены три политические силы: партия «Гражданский договор», блоки «Армения» и «Имею честь».
Всего в парламенте представлено 107 депутатов.
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