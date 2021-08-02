ВОЗ заявила, что в странах без вакцин увеличиваетcя риск появления новых штаммов

Интенсивное распространение коронавирусной инфекции в странах без вакцин увеличивает вероятность появления новых более опасных вариантов вируса, что может привести к снижению эффективности уже существующих препаратов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс. Поэтому государства с большими запасами вакцин от COVID должны делиться ими с другими странами, говорится в статье спецпосланников гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованной в понедельник в газете "Известия".

"В то время как многие страны страдают от нехватки вакцин, государства, у которых есть большие запасы этих препаратов, не должны копить их у себя, стремясь охватить все свое население. Это даже не в их интересах - интенсивное распространение вируса в странах без вакцин увеличивает вероятность того, что появятся более трансмиссивные и опасные варианты инфекции, и может привести к тому, что эффективность уже существующих препаратов будет снижена", - сообщается в статье.

Спецпосланники ВОЗ также призывают к тому, чтобы первостепенной задачей мировых сообществ стала вакцинация наиболее уязвимых групп населения - медиков, пожилых, лиц с сопутствующими патологиями. "Стратегия должна учитывать призывы и прогнозы ВОЗ о том, что к сентябрю 2021 года прививку получит по крайней мере 10% мирового населения, к декабрю - уже 40%, а к середине 2022 года - 60%", - говорится в статье. Чтобы достичь этой цели, за четыре месяца нужно вакцинировать 250 млн человек в странах с низким и средним уровнями дохода, в приоритете должны быть медики и люди из групп риска, отметили в ВОЗ.

Многократные призывы ВОЗ и ее партнеров по COVAX максимально эффективно использовать вакцины должны быть услышаны, призывают авторы статьи. В мире распространено около 3 млрд доз вакцин, однако через механизм COVAX из них было распространено только 90 млн. Этим механизмом пользуются порядка 60 государств, но уровень привитых там составляет менее трех процентов, подчеркнули спецпосланники.