Токио-2020: Артур Алексанян и Карапет Чалян стартовали с победы

В Токио на арене Макухари Мес в борьбу вступили два члена сборной Армении по греко-римской борьбе – чемпион Олимпийских игр Артур Алексанян и Карапет Чалян.

Как передает «Арменпресс», первым борьбу начал Карапет Чалян (77 кг), он померился силами с Ялгасбаем Бердымуратовым из Узбекистана. Карапет Чалян одержал победу со счетом 5:0. В четвертьфинале армянский борец встретится с Александром Чехиркиным из олимпийской сборной России.

Чемпион Олимпийских игр Артур Алексанян (97 кг) сразился с Узуром Джузупбековым из Киргизии и победил со счетом 4:1.

В четвертьфинале соперником Артура Алексаняна станет представитель Финляндии Арви Саволайнен.

Поединки четвертьфинала пройдут позже.