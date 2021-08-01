МИД Греции опроверг утверждения Турции о стрельбе с греческой стороны границы

Министерство иностранных дел Греции опровергло утверждения турецкой стороны о том, что на греко-турецкой границе якобы был инцидент, в ходе которого из-за выстрелов с греческой стороны погиб турецкий гражданин. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении греческого внешнеполитического ведомства.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, по его данным, "временная поверенная в делах Греции в Анкаре, в соответствии с полученными инструкциями, реагируя на соответствующий экстренный демарш, в рамках которого она была вызвана сегодня в Министерство иностранных дел Турции, полностью отвергла обвинения Турции относительно якобы имевшего место инцидента в области Эврос [на греко-турецкой сухопутной границе]". "Она указала турецкой стороне на обязанность последней охранять свои границы и не допускать деятельность торговцев людьми и нелегальную иммиграцию", - говорится в сообщении.

Министерство по делам защиты граждан Греции и греческая полиция распространили в воскресенье краткое заявление, в котором говорится: "Что касается публикаций турецких СМИ, воспроизведенных на веб-сайтах, то мы сообщаем, что греческие силы не участвовали в описываемом ими инциденте в Эвросе".

Версия турецких СМИ

Турецкие СМИ утверждали, что в субботу на турецком берегу реки Эврос, по руслу которой частично проходит граница между двумя странами, недалеко от города Эдирне, от огня с греческой стороны погиб 43-летний турок.

Источники в Афинах сообщили греческой газете iefimerida, что Греция не имеет никакого отношения к гибели 43-летнего турка. По их словам, инцидент произошел на турецком берегу Эвроса, в нем участвовали два поставщика нелегальных мигрантов, один из них был пьян.

Компетентные источники в Афинах также пояснили, что расследование было проведено как в армии, так и в полиции, и подтверждено, что стрельбы с греческой стороны не было. Те же источники говорят об использовании события в Эвросе турецкой стороной в пропагандистских целях с намерением приписать его Греции.