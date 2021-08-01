МИД Азербайджана вручил временному поверенному в делах РФ ноту из-за высказываний Жириновского об Азербайджане
17:05, 1 Август, 2021
МИД Азербайджана вручил временному поверенному в делах РФ ноту из-за высказываний депутата Госдумы Российской Федерации, председателя Либерально-Демократической партии России Владимира Жириновского об Азербайджане.
Как передает Арменпресс, речь о словах главы ЛДПР об азербайджанской государственности и руководстве страны в передаче на радио "Комсомольская правда" от 30 июля.
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