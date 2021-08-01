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МИД Азербайджана вручил временному поверенному в делах РФ ноту из-за высказываний Жириновского об Азербайджане

МИД Азербайджана вручил временному поверенному в делах РФ ноту из-за высказываний Жириновского об Азербайджане

МИД Азербайджана вручил временному поверенному в делах РФ ноту из-за высказываний депутата Госдумы Российской Федерации, председателя Либерально-Демократической партии России Владимира Жириновского об Азербайджане.

Как передает Арменпресс, речь о словах главы ЛДПР об азербайджанской государственности и руководстве страны в передаче на радио "Комсомольская правда" от 30 июля.


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