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Президент Саркисян  поздравил  президента   Швейцарии   по случаю Национального праздника

Президент Саркисян  поздравил  президента   Швейцарии   по случаю Национального праздника

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание Президенту Швейцарской Конфедерации Ги Пармелену по случаю Национального праздника страны.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента Республики Армения, в сообщении, в частности, говорится: 

«Сотрудничество между Арменией и Швейцарией зиждется на взаимном уважении и доверии наших народов. Большая армянская община Швейцарии своей активной деятельностью способствует сближению двух стран и народов.  Убежден, что совместными усилиями мы расширим межгосударственные отношения и сотрудничество во многих сферах».

 


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