Президент Саркисян  поздравил  президента   Швейцарии   по случаю Национального праздника

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание Президенту Швейцарской Конфедерации Ги Пармелену по случаю Национального праздника страны.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, в сообщении, в частности, говорится:

«Сотрудничество между Арменией и Швейцарией зиждется на взаимном уважении и доверии наших народов. Большая армянская община Швейцарии своей активной деятельностью способствует сближению двух стран и народов. Убежден, что совместными усилиями мы расширим межгосударственные отношения и сотрудничество во многих сферах».