Президент Саркисян поздравил президента Швейцарии по случаю Национального праздника
14:07, 1 Август, 2021
Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание Президенту Швейцарской Конфедерации Ги Пармелену по случаю Национального праздника страны.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, в сообщении, в частности, говорится:
«Сотрудничество между Арменией и Швейцарией зиждется на взаимном уважении и доверии наших народов. Большая армянская община Швейцарии своей активной деятельностью способствует сближению двух стран и народов. Убежден, что совместными усилиями мы расширим межгосударственные отношения и сотрудничество во многих сферах».
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