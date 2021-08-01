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В селе Арташен Сюникской области горят около 900 га кормов  

В селе Арташен Сюникской области горят около 900 га кормов  

1 августа в 02:15 часа в Сюникское областное управление Национального центра  кризисного управления поступил сигнал о том, что  в начале села Арташен горят корма. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место   выехали два   боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Сюникского областного управления МЧС РА. 

Выяснилось, что около коровника горят около 900 га заготовленных кормов. 

Пожар локализован в 03:40 часов.


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