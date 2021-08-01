В селе Арташен Сюникской области горят около 900 га кормов  

1 августа в 02:15 часа в Сюникское областное управление Национального центра кризисного управления поступил сигнал о том, что в начале села Арташен горят корма.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали два боевых расчета пожарно-спасательного отряда Сюникского областного управления МЧС РА.

Выяснилось, что около коровника горят около 900 га заготовленных кормов.

Пожар локализован в 03:40 часов.