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Главный приз международного хорового онлайн-конкурса «Миру — мир 2021» завоевала Армения

Главный приз международного хорового онлайн-конкурса «Миру — мир 2021» завоевала Армения

Подведены итоги престижного Венского международного хорового фестиваля   «Миру — мир 2021» (World Peace Choral Festival 2021).

Как сообщили Арменпресс в Армянской ассоциации хоровых дирижеров, во втором - финальном туре конкурса  хор «Маленькие певцы Армении» признан лучшим и абсолютным победителем среди 14 хоров, завоевавших Гран-при в различных категориях благодаря чему Армения была удостоена Grand Prix I. 

«Поздравляем:  

  • Государственный камерный хор «Овер» и хор «АРАР», каждый — с Золотой медалью в первом туре (в  своей номинации). 
  • Хор «Гегард» и хор «Маленькие певцы Армении», каждый — с Золотой медалью и Grand Prix в первом туре (а также за право побороться за звание лучших во втором туре)

Поздравляем наших любимых дирижеров с завоеванием особых титулов среди множества талантливых дирижеров с мировым именем. 

В  I туре:

  • Сона Оганесян, «Прекрасный дирижер» (Excellent Conductor)
  • Анаит Папаян, «Прекрасный дирижер» (Excellent Conductor) во II туре
  • Тигран Экекян, «Уникальный дирижер» (Outstanding Conductor)

Мы  уникальная страна в регионе, обладающая огромным неповторимым хоровым

наследием и  уникальной хоровой культурой. 

Желаем нашим замечательным хорам новых свершений и культурных побед», - говорится в сообщении.

 


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