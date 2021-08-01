Главный приз международного хорового онлайн-конкурса «Миру — мир 2021» завоевала Армения
Подведены итоги престижного Венского международного хорового фестиваля «Миру — мир 2021» (World Peace Choral Festival 2021).
Как сообщили Арменпресс в Армянской ассоциации хоровых дирижеров, во втором - финальном туре конкурса хор «Маленькие певцы Армении» признан лучшим и абсолютным победителем среди 14 хоров, завоевавших Гран-при в различных категориях благодаря чему Армения была удостоена Grand Prix I.
«Поздравляем:
- Государственный камерный хор «Овер» и хор «АРАР», каждый — с Золотой медалью в первом туре (в своей номинации).
- Хор «Гегард» и хор «Маленькие певцы Армении», каждый — с Золотой медалью и Grand Prix в первом туре (а также за право побороться за звание лучших во втором туре)
Поздравляем наших любимых дирижеров с завоеванием особых титулов среди множества талантливых дирижеров с мировым именем.
В I туре:
- Сона Оганесян, «Прекрасный дирижер» (Excellent Conductor)
- Анаит Папаян, «Прекрасный дирижер» (Excellent Conductor) во II туре
- Тигран Экекян, «Уникальный дирижер» (Outstanding Conductor)
Мы уникальная страна в регионе, обладающая огромным неповторимым хоровым
наследием и уникальной хоровой культурой.
Желаем нашим замечательным хорам новых свершений и культурных побед», - говорится в сообщении.
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