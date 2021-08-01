Спасатели потушили пожары на участках общей площадью 4,13 га

С 30 по 31 июля в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения поступило 18 сигналов о возгорании на различных травянистых участках по всей территории страны — площадью 200 квадратных метров и более.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, пожары возникли на следующих территориях:

Ереван: в административном районе Кентрон — 4200 кв/м, в административном районе Арабкир — 3000 кв/м, в административном районе Шенгавит — 600 кв/м, в административном районе Ачапняк — 200 кв/м,

Арагацотнская область: в городе Аштарак — 2000 кв/м,

Араратская область: в городе Масис — 5000 кв/м,

Армавирская область: в городе Эчмиадзин — 500 кв/м,

Лорийская область: в городе Спитак — 5000 кв/м,

Котайкская область: в селе Канакераван — 1000 кв/м, на трассе Абовян-Нор Ачн — 2000 кв/м,

Ширакская область: в городе Гюмри — 3500 кв/м, в селе Гусанагюх — 1 га, в городе Артик — 300 кв/м,

Сюникская область: в городе Мегри — 600 кв/м,

на трассе Аштарак-Нор Геги — 3000 кв/м, на трассе Мегри-Лехваз — 400 кв/м.

Согласно источнику, пожарные потушили пожары на вышеуказанных территориях общей площадью 4,13 га.