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COVID-19: в Армении зарегистрировано 229 новых случаев,  122 случая выздоровления и 5 — смерти

COVID-19: в Армении зарегистрировано 229 новых случаев,  122 случая выздоровления и 5 — смерти

По состоянию на 11:00 часов 1 августа, в Армении всего было подтверждено 230 339 случаев заболевания коронавирусом, из которых 219 986 случаев выздоровления и 4619 случаев смерти. 

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Республики Армения, сейчас лечение от коронавируса проходят 4612 пациентов. Всего было проведено 1 346 335 тестирований.

Согласно источнику, 31 июля было проведено 6077 тестирований, по результатам которых подтверждено 229 новых случаев заболевания коронавирусом, отмечено 122 случая выздоровления, а также 5 летальных исходов. 

Накануне зарегистрирован 1 случай смерти, когда пациент  болел коронавирусным заболеванием, но смерть наступила от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 1122.

 

 


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