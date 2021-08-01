ВС Азербайджана в Ерасхе открыли прицельный огонь по машине, перевозящей продукты.  Жертв нет

31 июля с 18:10 до 18:50 часов подразделения Вооруженных сил Азербайджана в очередной раз пошли на провокацию, открыв стрельбу из огнестрельного оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство обороны Республики Армения.

«В частности, был открыт прицельный огонь по машине тыловой поддержки (перевозящей продукты питания), нанеся ей серьезные повреждения. После ответных действий с армянских позиций огонь противника был подавлен. С армянской стороны потерь нет», - отметили в Минобороны.

По состоянию на 22:00 часов, ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем подразделений Вооруженных сил РА.