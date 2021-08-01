Токио-2020. Дарчинян не выиграл в четвертьфинале ОИ

Член сборной Армении по боксу Арман Дарчинян не вышел в полуфинал Олимпийских игр.

Как передает Арменпресс, в весовой категории 75 кг Дарчинян соревновался с 25-летним представителем Филиппин, серебряным призером ЧМ Эмиром Марсьялом. Армянский боксер проиграл в первом раунде (нокаут).

2 августа борцы Карапет Чальян и Артур Алексанян начнут борьбу за медали в 1/8 финала. Поединки начнутся в 06:30 часов. Если они выйдут в финал, их поединки состоятся 3 августа.

2 августа состоится финал соревнований гимнастов в опорном прыжке, где выступит Артур Давтян.

3 августа спортсмен Левон Агасян стартует в тройном прыжке, а борец Карен Асланян начнет борьбу с 1/8 финала в весовой категории 67 кг.

3 августа спортсмен Леон Агасян стартует в тройном прыжке, а борец Карен Асланян начнет борьбу с 1/8 финала в весовой категории 67 кг.

В этот же день в 14:50 по ереванскому времени Симон Мартиросян (109 кг) поборется за звание чемпиона Олимпийских игр. Боксер Оганес Бачков попытается преодолеть препятствие четвертьфинала.

4 августа борец вольного стиля Арсен Арутюнян начнет борьбу с 1/8 финала в весовой категории 57 кг. Бои начнутся в 11:30 по ереванскому времени. Финал состоится 5 августа.

Последний старт для олимпийской сборной Армении состоится 6 августа. Вазген Теванян будет бороться за медали в весовой категории до 65 кг, начав с 1/8 финала. Финал состоится 7 августа.