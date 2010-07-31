Анонс мероприятий на 2 августа
17:14, Июль 31, 2021
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09:51, 16.07.2021
“Ереванский бестселлер”: “Алхимик” - на первом месте, переводы, июнь, 2021
09:37, 12.07.2021
“Новая книга” - 19/21: новые книги от четырех издательств
- 31.07-17:14 Анонс мероприятий на 2 августа
- 31.07-17:13 Анонс мероприятий на 1 августа
- 31.07-16:44 Гагик Джангирян представил новоназначенных председателей судов
- 31.07-16:35 Директор Гематологического центра разъяснил заявление прокуратуры о нарушениях
- 31.07-16:07 В Грузии коронавирусом заразились еще 3196 человек
- 31.07-15:36 В Китае сообщается о 55 новых случаях COVID-19
- 31.07-15:04 В Иране обсуждался вопрос о реализации в РА инвестиционных программ в сфере фармацевтики
- 31.07-14:46 Температура воздуха в Армении повысится на 2-3 градуса
- 31.07-14:23 Состоялось открытие рейса Франкфурт-Ереван-Франкфурт компании Condor Airlines
- 31.07-14:13 На шахте в Донецкой области прогремел взрыв
- 31.07-13:52 Путин и Эрдоган обсудили сложившееся из-за лесных пожаров чрезвычайное положение в Турции
- 31.07-13:36 COVID-19: в России подтверждено 23 807 новых случаев
- 31.07-13:11 В ближайшие месяцы автобусный парк Еревана пополнится еще 211 автобусами
- 31.07-13:06 Шифф отмечает важность повышения роли Минской группы ОБСЕ и развития армяно- американских отношений
- 31.07-12:53 COVID-19: число заболевших в мире превысило 198 миллионов
- 31.07-12:37 Конгрессмен США призвала Азербайджан немедленно покинуть территорию Армении и прекратить насилие
- 31.07-12:24 Эрдоган объявил пострадавшие от пожаров районы Турции зоной бедствия
- 31.07-12:10 Более 100 талибов убиты или ранены в результате действий ВС Афганистана
- 31.07-11:32 В результате действий ВС РА Азербайджан остановил фортификационные работы на границе в Ерасхе
- 31.07-11:23 Из-за ливней в Индии обрушилась стена одной из тюрем
- 31.07-11:15 "Айастани Анрапетутюн". Кремль намекает, что Баку участвует в антироссийских учениях
- 31.07-11:14 COVID-19: в Армении подтверждено 243 новых случая, выздоровели 163 человека
- 31.07-10:59 Представитель Армении в ООН представил председателю СБ посягательства Азербайджана
- 31.07-10:50 Европейские индексы снизились - 30-07-21
- 31.07-10:50 Американские индексы снизились - 30-07-21
18:37, 27.07.2021
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10:08, 27.07.2021
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12:38, 28.07.2021
Просмотрели 1248 раз Посол Франции коснулся вероятности оказания Армении содействия в оборонной сфере
20:10, 26.07.2021
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18:10, 26.07.2021
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