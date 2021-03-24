Анонс мероприятий на 1 августа
17:13, Июль 31, 2021
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09:51, 16.07.2021
“Ереванский бестселлер”: “Алхимик” - на первом месте, переводы, июнь, 2021
09:37, 12.07.2021
“Новая книга” - 19/21: новые книги от четырех издательств
- 17:13 Анонс мероприятий на 1 августа
- 16:44 Гагик Джангирян представил новоназначенных председателей судов
- 16:35 Директор Гематологического центра разъяснил заявление прокуратуры о нарушениях
- 16:07 В Грузии коронавирусом заразились еще 3196 человек
- 15:36 В Китае сообщается о 55 новых случаях COVID-19
- 15:04 В Иране обсуждался вопрос о реализации в РА инвестиционных программ в сфере фармацевтики
- 14:46 Температура воздуха в Армении повысится на 2-3 градуса
- 14:23 Состоялось открытие рейса Франкфурт-Ереван-Франкфурт компании Condor Airlines
- 14:13 На шахте в Донецкой области прогремел взрыв
- 13:52 Путин и Эрдоган обсудили сложившееся из-за лесных пожаров чрезвычайное положение в Турции
- 13:36 COVID-19: в России подтверждено 23 807 новых случаев
- 13:11 В ближайшие месяцы автобусный парк Еревана пополнится еще 211 автобусами
- 13:06 Шифф отмечает важность повышения роли Минской группы ОБСЕ и развития армяно- американских отношений
- 12:53 COVID-19: число заболевших в мире превысило 198 миллионов
- 12:37 Конгрессмен США призвала Азербайджан немедленно покинуть территорию Армении и прекратить насилие
- 12:24 Эрдоган объявил пострадавшие от пожаров районы Турции зоной бедствия
- 12:10 Более 100 талибов убиты или ранены в результате действий ВС Афганистана
- 11:32 В результате действий ВС РА Азербайджан остановил фортификационные работы на границе в Ерасхе
- 11:23 Из-за ливней в Индии обрушилась стена одной из тюрем
- 11:15 "Айастани Анрапетутюн". Кремль намекает, что Баку участвует в антироссийских учениях
- 11:14 COVID-19: в Армении подтверждено 243 новых случая, выздоровели 163 человека
- 10:59 Представитель Армении в ООН представил председателю СБ посягательства Азербайджана
- 10:50 Европейские индексы снизились - 30-07-21
- 10:50 Американские индексы снизились - 30-07-21
- 10:49 Цены на цветные металлы - 30-07-21
18:37, 27.07.2021
Просмотрели 1697 раз Проазербайджанская научная конференция в Орхусском университете отменена из-за требования пригласить арменоведов
10:08, 27.07.2021
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12:38, 28.07.2021
Просмотрели 1231 раз Посол Франции коснулся вероятности оказания Армении содействия в оборонной сфере
20:10, 26.07.2021
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18:10, 26.07.2021
Просмотрели 901 раз США считают неприемлемым применение силы при демаркации: посол США посетила границу на участке Верхней Шоржи