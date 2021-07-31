Гагик Джангирян представил новоназначенных председателей судов

Исполняющий обязанности председателя Высшего судебного совета Гагик Джангирян совершил визиты в области страны, побывав в судах общей юрисдикции регионов Республики Армения.

Как передает Арменпресс, цель визита заключалась в том, чтобы на месте ознакомиться с проблемами сотрудников районных судов, вопросами, связанными с состоянием зданий, а также представить на местах новоназначенных председателей судов.

Гагик Джангирян также представил участникам встреч новоназначенного руководителя Службы судебных приставов Сурена Багдасаряна.

«У Багдасаряна звание полковника военной службы, а также многолетний опыт оперативной разведки. Я надеюсь, что Багдасарян сможет поднять уровень Службы судебных приставов на новый уровень, решить по возможности все проблемы безопасности», - отметил Джангирян.

В ходе встреч и.о. председателя ВСС рассказал о предстоящих делах, которые связаны как со строительством и ремонтом зданий судов, так и с переходом госслужащих из государственной службы в судебную, с предоставлением социальных гарантий и рядом других вопросов.

В рамках визита Джангирян посетил Котайкскую, Гегаркуникскую, Тавушскую и Лорийскую области.

Подобные посещения будут регулярными.