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Гагик Джангирян представил новоназначенных председателей судов

Гагик Джангирян представил новоназначенных председателей судов

Исполняющий обязанности председателя Высшего судебного совета Гагик Джангирян совершил визиты в  области страны,  побывав в судах общей юрисдикции регионов Республики Армения.

Как передает Арменпресс, цель визита заключалась в том, чтобы на месте  ознакомиться с проблемами сотрудников районных судов, вопросами, связанными с состоянием зданий, а также представить на  местах  новоназначенных председателей судов.  

Гагик Джангирян также представил участникам встреч  новоназначенного руководителя Службы судебных приставов Сурена Багдасаряна. 

«У Багдасаряна  звание полковника военной службы, а также многолетний опыт оперативной разведки.  Я надеюсь, что Багдасарян сможет поднять уровень Службы судебных приставов на новый уровень, решить по возможности все проблемы безопасности», - отметил Джангирян. 

В ходе встреч и.о. председателя ВСС  рассказал о предстоящих делах, которые связаны как со строительством и ремонтом зданий судов,  так и с переходом госслужащих из государственной службы в судебную, с предоставлением социальных гарантий и рядом других вопросов. 

В рамках визита Джангирян посетил Котайкскую, Гегаркуникскую, Тавушскую и Лорийскую области. 

Подобные посещения  будут регулярными.


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