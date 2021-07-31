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Директор Гематологического центра разъяснил заявление прокуратуры о нарушениях

Директор Гематологического центра разъяснил заявление прокуратуры о нарушениях

  Директор гематологического центра имени проф. Еоляна Самвел Даниелян прокомментировал заявление Генпрокуратуры РА от  30 июля о предполагаемых злоупотреблениях. 

«Распространенные вчера слухи не имеют ничего общего с реальностью», - как  передает Арменпресс, заявил журналистам Даниелян. 

Он подчеркнул, что есть подробные отчеты по всем  суммам, и они могут по всем пунктам отчитаться, как и на какие  цели  были потрачены деньги. 

По словам Даниеляна, пациенты, которые сейчас лежат в центре, также обеспокоены распространяемыми слухами. 

«Наши пациенты должны знать, что ни одного драма  не было потрачено на сторону, в обход назначения», - сказал Даниелян. 

Даниелян подчеркнул, что они подчиняются Минздраву, и все закупки, которые были осуществлены ими, однозначно совершались только с ведома совета директоров, а также руководства ведомства. 

В Управлении защиты государственных интересов Генеральной прокуратуры Республики Армения были изучены документы относительно обоснованности и целевого  направления гарантированного бесплатного лечения  и медобслуживания  Гематологического центра, представленные  Контрольной  службой РА, в  результате чего были получены данные о предполагаемых преступных злоупотреблениях. 

Прокуратура также сообщила, что лекарства, необходимые для лечения 45 пациентов Гематологического центра, не были предоставлены полностью или предоставлены  частично, и что в официальные документы были включены заведомо ложные сведения или записи. 

Документы, содержащие недостоверную информацию по ряду направлений, были представлены в Минздрав РА, и из государственного бюджета была получена компенсация. В результате этих преступных действий, совершенных соответствующими должностными лицами медицинского центра, государству был нанесен общий ущерб в размере около 120 миллионов драмов. 

В Управлении защиты государственных интересов Генеральной прокуратуры РА возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 314 и части 1 и 2 статьи 308 Уголовного кодекса РА. 

Уголовное дело направлено в Следственный комитет РА с поручением провести предварительное расследование.


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