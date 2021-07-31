Директор Гематологического центра разъяснил заявление прокуратуры о нарушениях

Директор гематологического центра имени проф. Еоляна Самвел Даниелян прокомментировал заявление Генпрокуратуры РА от 30 июля о предполагаемых злоупотреблениях.

«Распространенные вчера слухи не имеют ничего общего с реальностью», - как передает Арменпресс, заявил журналистам Даниелян.

Он подчеркнул, что есть подробные отчеты по всем суммам, и они могут по всем пунктам отчитаться, как и на какие цели были потрачены деньги.

По словам Даниеляна, пациенты, которые сейчас лежат в центре, также обеспокоены распространяемыми слухами.

«Наши пациенты должны знать, что ни одного драма не было потрачено на сторону, в обход назначения», - сказал Даниелян.

Даниелян подчеркнул, что они подчиняются Минздраву, и все закупки, которые были осуществлены ими, однозначно совершались только с ведома совета директоров, а также руководства ведомства.

В Управлении защиты государственных интересов Генеральной прокуратуры Республики Армения были изучены документы относительно обоснованности и целевого направления гарантированного бесплатного лечения и медобслуживания Гематологического центра, представленные Контрольной службой РА, в результате чего были получены данные о предполагаемых преступных злоупотреблениях.

Прокуратура также сообщила, что лекарства, необходимые для лечения 45 пациентов Гематологического центра, не были предоставлены полностью или предоставлены частично, и что в официальные документы были включены заведомо ложные сведения или записи.

Документы, содержащие недостоверную информацию по ряду направлений, были представлены в Минздрав РА, и из государственного бюджета была получена компенсация. В результате этих преступных действий, совершенных соответствующими должностными лицами медицинского центра, государству был нанесен общий ущерб в размере около 120 миллионов драмов.

В Управлении защиты государственных интересов Генеральной прокуратуры РА возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 314 и части 1 и 2 статьи 308 Уголовного кодекса РА.

Уголовное дело направлено в Следственный комитет РА с поручением провести предварительное расследование.