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В Грузии коронавирусом заразились еще 3196 человек

В Грузии коронавирусом заразились еще 3196 человек

По состоянию на 28 июля, в Грузии зарегистрировано 3196 новых случаев заражения коронавирусом. 

Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт stopcov.ge, созданный правительством Грузии, общее количество заболевших в стране составляет 419 534 человека. 

В Грузии за последние 24 часа лечение от коронавируса прошли еще 1147 пациентов. В стране от болезни погибло еще 27 человек, а общее число скончавшихся - 5820 человек.


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