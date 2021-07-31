В Грузии коронавирусом заразились еще 3196 человек

По состоянию на 28 июля, в Грузии зарегистрировано 3196 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт stopcov.ge, созданный правительством Грузии, общее количество заболевших в стране составляет 419 534 человека.

В Грузии за последние 24 часа лечение от коронавируса прошли еще 1147 пациентов. В стране от болезни погибло еще 27 человек, а общее число скончавшихся - 5820 человек.