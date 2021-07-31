Время в Ереване: 11:07:36,   31 Июль

В Иране обсуждался вопрос о реализации в РА инвестиционных программ в сфере фармацевтики

В Иране обсуждался вопрос о реализации в РА инвестиционных программ в сфере фармацевтики

По приглашению Инвестиционной компании социального страхования Исламской Республики Иран с 27 по 29 июля в Тегеране находилась делегация во главе с заместителем министра экономики Республики Армения Нареком Терьяном.  

Как передает Арменпресс, посольство РА в Иране сообщает, что в рамках визита армянская делегация ознакомилась с продукцией ряда фармацевтических предприятий. 

Стороны   обсудили также  вопрос реализации инвестиционных программ в фармацевтическом секторе Армении. По итогам обсуждения был подписан соответствующий протокол.  


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]