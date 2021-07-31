В Иране обсуждался вопрос о реализации в РА инвестиционных программ в сфере фармацевтики
15:04, 31 Июль, 2021
По приглашению Инвестиционной компании социального страхования Исламской Республики Иран с 27 по 29 июля в Тегеране находилась делегация во главе с заместителем министра экономики Республики Армения Нареком Терьяном.
Как передает Арменпресс, посольство РА в Иране сообщает, что в рамках визита армянская делегация ознакомилась с продукцией ряда фармацевтических предприятий.
Стороны обсудили также вопрос реализации инвестиционных программ в фармацевтическом секторе Армении. По итогам обсуждения был подписан соответствующий протокол.
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