В Иране обсуждался вопрос о реализации в РА инвестиционных программ в сфере фармацевтики

По приглашению Инвестиционной компании социального страхования Исламской Республики Иран с 27 по 29 июля в Тегеране находилась делегация во главе с заместителем министра экономики Республики Армения Нареком Терьяном.

Как передает Арменпресс, посольство РА в Иране сообщает, что в рамках визита армянская делегация ознакомилась с продукцией ряда фармацевтических предприятий.

Стороны обсудили также вопрос реализации инвестиционных программ в фармацевтическом секторе Армении. По итогам обсуждения был подписан соответствующий протокол.