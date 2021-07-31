Температура воздуха в Армении повысится на 2-3 градуса

На территории республики во второй половине дня 31 июля, 2 августа - в некоторых районах, а 1 августа — в большинстве районов республики во второй половине дня ожидаются дожди и грозы, местами возможен град.

Как передает Арменпресс, 3-5 августа осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, 5-10 м / с, во время грозы ожидается усиление скорости ветра до 18-23 м / с.

31 июля днем температура воздуха повысится на 2-3 градуса.

В Ереване 31 июля и 1-2 августа вечером местами ожидаются дожди и грозы, во время грозы возможно усиление скорости ветра до 18-20 м / с. 3-5 августа ожидается погода без осадков.