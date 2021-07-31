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Температура воздуха в Армении повысится на 2-3 градуса

Температура воздуха в Армении повысится на 2-3 градуса

На территории республики во второй половине дня 31 июля,  2 августа - в некоторых районах,  а 1 августа — в большинстве районов республики во второй половине дня ожидаются дожди и грозы, местами возможен град. 

Как  передает Арменпресс, 3-5 августа осадков не ожидается. 

Ветер  юго-западный, 5-10 м / с, во время грозы ожидается усиление скорости ветра до 18-23 м / с. 

31 июля днем температура воздуха повысится на 2-3 градуса. 

В Ереване 31 июля и 1-2 августа вечером местами ожидаются дожди и грозы, во время грозы возможно усиление скорости ветра до 18-20 м / с. 3-5 августа ожидается погода без осадков. 


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