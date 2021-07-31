Состоялось открытие рейса Франкфурт-Ереван-Франкфурт компании Condor Airlines
14:23, 31 Июль, 2021
Немецкая компании Condor Airlines 31 июля открыла рейс Франкфурт-Ереван-Франкфурт.
Об этом Арменпресс сообщили в компании Международные аэропорты «Армения».
Намечается совершать один рейс в неделю, каждую субботу. Для получения дополнительной информации о стоимости авиабилетов, покупке и многом другом предлагается посетить веб-сайт авиакомпании condor.com или связаться с местными туристическими агентствами.
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