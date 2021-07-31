Время в Ереване: 11:07:36,   31 Июль

Состоялось открытие рейса Франкфурт-Ереван-Франкфурт компании Condor Airlines

Состоялось открытие рейса Франкфурт-Ереван-Франкфурт компании Condor Airlines

Немецкая компании Condor Airlines  31 июля открыла рейс Франкфурт-Ереван-Франкфурт. 

Об этом  Арменпресс сообщили в компании Международные аэропорты «Армения». 

Намечается совершать  один рейс в неделю, каждую субботу. Для получения дополнительной информации о стоимости авиабилетов, покупке и многом другом предлагается посетить  веб-сайт авиакомпании condor.com или связаться с местными туристическими агентствами.


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