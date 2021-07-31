На шахте в Донецкой области прогремел взрыв

В Донецкой области на шахте «Покровское» произошел взрыв, в результате которого пострадали 10 человек.

Взрыв произошел на глубине 815 метров. Пострадавшие горняки госпитализированы.

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА Новости», от полученных травм в больнице скончался один человек.