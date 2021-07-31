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На шахте в Донецкой области прогремел взрыв

На шахте в Донецкой области прогремел взрыв

В Донецкой области на шахте «Покровское» произошел взрыв, в результате которого пострадали 10 человек. 

Взрыв произошел на глубине 815 метров. Пострадавшие горняки госпитализированы. 

Как  передает Арменпресс  со ссылкой на «РИА Новости», от полученных травм в больнице скончался один человек.


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