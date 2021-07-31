Время в Ереване: 11:07:36,   31 Июль

Путин и Эрдоган обсудили сложившееся из-за лесных пожаров чрезвычайное положение в Турции

Путин и Эрдоган обсудили сложившееся из-за лесных пожаров чрезвычайное положение в Турции

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить чрезвычайное положение в стране, вызванное лесными пожарами. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт президента России. 

Подчеркнув сотрудничество двух стран в борьбе со стихийными бедствиями, Путин подтвердил готовность России и впредь оказывать Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров. 

Обсуждались также актуальные вопросы российско-турецкого сотрудничества. Во время беседы  был выражен обоюдный настрой на дальнейшую совместную работу по реализации достигнутых договоренностей в торгово-экономической, энергетической и других сферах.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]