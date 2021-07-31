Путин и Эрдоган обсудили сложившееся из-за лесных пожаров чрезвычайное положение в Турции

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить чрезвычайное положение в стране, вызванное лесными пожарами.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт президента России.

Подчеркнув сотрудничество двух стран в борьбе со стихийными бедствиями, Путин подтвердил готовность России и впредь оказывать Турции всестороннюю помощь в тушении пожаров.

Обсуждались также актуальные вопросы российско-турецкого сотрудничества. Во время беседы был выражен обоюдный настрой на дальнейшую совместную работу по реализации достигнутых договоренностей в торгово-экономической, энергетической и других сферах.