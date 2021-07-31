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COVID-19: в России подтверждено 23 807 новых случаев

COVID-19: в России подтверждено 23 807 новых случаев

По состоянию на 31 июля, в Российской Федерации подтверждено 23 807 новых случаев заболевания, выздоровел 19 771 гражданин и 792 - умерли. За один день был проведен 6251 тест. Таким образом, общее количество тестов составило 1 миллион 340 тысяч 258.  

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает  Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА. 

В целом подтверждено 6 миллионов 265 тысяч 873 случая заболевания  коронавирусом, из которых 5 миллионов 608 тысяч 619 – случаев выздоровления, 158 тысяч 563 случая  смерти. В настоящее время лечение от коронавирусной болезни проходит 498 691 пациент.


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