COVID-19: в России подтверждено 23 807 новых случаев

По состоянию на 31 июля, в Российской Федерации подтверждено 23 807 новых случаев заболевания, выздоровел 19 771 гражданин и 792 - умерли. За один день был проведен 6251 тест. Таким образом, общее количество тестов составило 1 миллион 340 тысяч 258.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

В целом подтверждено 6 миллионов 265 тысяч 873 случая заболевания коронавирусом, из которых 5 миллионов 608 тысяч 619 – случаев выздоровления, 158 тысяч 563 случая смерти. В настоящее время лечение от коронавирусной болезни проходит 498 691 пациент.