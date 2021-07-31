В ближайшие месяцы автобусный парк Еревана пополнится еще 211 автобусами

Автобусный парк Еревана в ближайшее время пополнится 211 новыми автобусами. 31 июля их торжественно перевезли с завода города Ляочэн (Китай) в порт Шанхая.

Как передает Арменпресс, об этом написал мэр Еревана Айк Марутян на своей странице в Facebook.

«Из порта автобусы будут доставлены на кораблях в порт Поти, а уже оттуда — в Ереван. В торжественной церемонии отправки принял участие Чрезвычайный и полномочный посол Армении в Китае Сергей Манасарян.

Автобусы прибудут в Ереван в назначенный срок - в октябре», - сообщил Марутян.