В ближайшие месяцы автобусный парк Еревана пополнится еще 211 автобусами
13:11, 31 Июль, 2021
Автобусный парк Еревана в ближайшее время пополнится 211 новыми автобусами. 31 июля их торжественно перевезли с завода города Ляочэн (Китай) в порт Шанхая.
Как передает Арменпресс, об этом написал мэр Еревана Айк Марутян на своей странице в Facebook.
«Из порта автобусы будут доставлены на кораблях в порт Поти, а уже оттуда — в Ереван. В торжественной церемонии отправки принял участие Чрезвычайный и полномочный посол Армении в Китае Сергей Манасарян.
Автобусы прибудут в Ереван в назначенный срок - в октябре», - сообщил Марутян.
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