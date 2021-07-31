Время в Ереване: 11:07:36,   31 Июль

В ближайшие месяцы автобусный парк Еревана пополнится еще 211 автобусами

В ближайшие месяцы автобусный парк Еревана пополнится еще 211 автобусами

Автобусный парк Еревана в ближайшее время пополнится 211 новыми автобусами. 31 июля их торжественно перевезли с завода города Ляочэн (Китай)  в порт Шанхая. 

Как  передает Арменпресс, об этом написал мэр Еревана Айк Марутян на своей странице в Facebook. 

«Из порта автобусы  будут доставлены  на  кораблях в порт Поти, а уже оттуда — в Ереван. В торжественной церемонии отправки принял участие Чрезвычайный и полномочный посол Армении в Китае Сергей Манасарян. 

Автобусы прибудут в Ереван в назначенный срок - в октябре», - сообщил Марутян.


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