Шифф отмечает важность повышения роли Минской группы ОБСЕ и развития армяно- американских отношений

Конгрессмен Адам Шифф, демократ, член Палаты представителей Соединённых Штатов, считает победой принятый Палатой представителей США законопроект о лишении Азербайджана военной помощи.

Как передает Арменпресс, согласно сообщению "Голоса Америки", конгрессмен отметил, что законопроект, принятый Палатой представителей, должен еще пройти несколько этапов. Он отметил, что в случае одобрения со стороны Сената и президента он может сохраниться и в последующие годы.

«Будем надеяться, в Сенате это удастся сделать. Как правило, мы за годы видели, что такие проекты не одобряются Сенатом, но мы должны бороться за окончательный успех законопроекта с таким же содержанием. Это первый законопроект с таким содержанием, который будет одобрен Палатой представителей», - сказал он.

Говоря о напряженной ситуации на армяно-азербайджанской границе, Адам Шифф особо подчеркнул важность растущей роли Минской группы ОБСЕ и развития армяно-американских отношений.

«Считаю, что мы не должны финансировать страну, в которой попираются права человека, и которая угрожает региональной безопасности и миру. Кроме того, в результате нарушения Азербайджаном режима прекращения огня сложилась тревожащая ситуация на границе. К сожалению, в последние дни были и жертвы», - сказал он.

Конгрессмен Адам Шифф отметил, что будет продолжать поддерживать все проармянские инициативы, подчеркнув в этом контексте недавно выделенные федеральным правительством около 1 миллиона долларов на строительство Армяно-американского музея.