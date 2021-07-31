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Шифф отмечает важность повышения роли Минской группы ОБСЕ и развития армяно- американских отношений

Шифф отмечает важность повышения роли Минской группы ОБСЕ и развития армяно- американских отношений

Конгрессмен  Адам Шифф,  демократ, член Палаты представителей Соединённых Штатов,  считает победой принятый Палатой представителей США законопроект о лишении Азербайджана военной помощи. 

Как  передает Арменпресс, согласно сообщению  "Голоса Америки", конгрессмен отметил, что законопроект, принятый Палатой представителей, должен еще пройти несколько этапов. Он отметил, что в случае одобрения со стороны  Сената и президента он может сохраниться и в  последующие годы. 

«Будем надеяться, в Сенате это удастся сделать. Как правило, мы за годы видели, что такие проекты не одобряются Сенатом, но мы должны бороться за окончательный успех законопроекта с таким же содержанием.  Это первый законопроект с таким содержанием, который будет одобрен Палатой представителей», - сказал он. 

Говоря о напряженной ситуации на армяно-азербайджанской границе, Адам Шифф особо  подчеркнул важность растущей роли Минской группы ОБСЕ и  развития армяно-американских отношений. 

«Считаю, что мы не должны финансировать страну, в которой попираются права человека, и которая угрожает региональной безопасности и миру.  Кроме того, в результате нарушения Азербайджаном режима прекращения огня сложилась тревожащая ситуация на границе. К сожалению, в последние дни были и жертвы», - сказал он. 

Конгрессмен Адам Шифф отметил, что будет продолжать поддерживать все проармянские инициативы, подчеркнув в этом контексте недавно выделенные федеральным правительством около 1 миллиона долларов  на строительство Армяно-американского музея.


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