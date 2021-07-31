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Конгрессмен США призвала Азербайджан немедленно покинуть территорию Армении и прекратить насилие

Конгрессмен США призвала Азербайджан немедленно покинуть территорию Армении и прекратить насилие

Кэтрин Кларк, член Палаты представителей США, призывает вооруженные силы Азербайджана немедленно вывести свои войска из Армении. 

Как  передает Арменпресс, она написала об этом на своей странице в Twitter. 

«Вооруженные силы Азербайджана должны немедленно уйти с территории Армении и остановить насилие, которое унесло уже много жизней», - отметила Кэтрин Кларк. 

Она с гордостью отметила, что проголосовала за законопроект, предложенный конгрессменом Фрэнком Паллоне, который ограничивает предоставляемую США военную помощь Азербайджану. 

В документе, к которому присоединились законодатели – как  демократы, так  и республиканцы, говорится, что в следующем году Азербайджан не сможет получить финансирование по программам  Международного военного образования и переподготовки и Внешнего военного финансирования. По этим двум статьям в прошлом году Азербайджан получил от Вашингтона 1 млн 600 тысяч долларов.


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