COVID-19: число заболевших в мире превысило 198 миллионов

На данный момент в мире зарегистрировано 198 миллионов 38 тысяч 791 случай заражения коронавирусом, число смертей достигло 4 миллионов 224 тысяч 466, всего выздоровели 178 миллионов 932 тысячи 476 человек.

Как передает Арменпресс, США на первом месте по количеству заболевших - 35 миллионов 688 тысяч 506. Смертность от коронавируса в США достигла 629 064 человека, выздоровели - 29 652 038. Индия занимает второе место в мире — 31 миллион 613 тысячи 993 случаев. Число умерших в этой стране достигло 423 тысяч 842, выздоровели 30 миллионов 781 тысяча 263 человека. Бразилия остается на третьем месте — по количеству заболевших. На сегодняшний день здесь зарегистрировано 19 миллионов 880 тысяч 273 случаев Covid-19, из них 555 тысяч 512 умерли, 18 миллионов 595 тысяч 380 выздоровели.

Турция занимает 7 место в мире по статистике заболевших - 5 миллионов 704 тысячи 713 случаев, 51 тысяча 253 человека умерли и 5 миллионов 449 тысяч 253 выздоровели. Число зарегистрированных случаев заболевания в соседней с нами Грузии достигло 419 534 человек, 5 820 человек умерли и 382 393 — выздоровели. Число зарегистрированных случаев коронавируса в другой соседней с Арменией стране — Иране, составляет 3 миллиона 851 тысяч 162 человека. Здесь от коронавируса умерли 90 тысяч 344 человека, выздоровели 3 миллиона 348 тысяч 363 человека.