Более 100 талибов убиты или ранены в результате действий ВС Афганистана
12:10, 31 Июль, 2021
Афганские силы отбили у талибов район Гузара провинции Герат.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны Афганистана.
«Более 100 талибов были убиты или ранены», - говорится в заявлении министерства, опубликованного в Twitter.
Сообщается, что афганские силы безопасности конфисковали большое количество оружия и боеприпасов.
В Афганистане правительственные силы сражаются с боевиками Талибана, которые захватили значительную территорию в сельских районах страны и нападают на крупные города.
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