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Более 100 талибов убиты или ранены в результате действий ВС Афганистана

Более 100 талибов убиты или ранены в результате действий ВС Афганистана

Афганские силы отбили у талибов район Гузара провинции Герат. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны Афганистана. 

«Более 100 талибов были убиты или ранены», - говорится в заявлении министерства,  опубликованного   в Twitter. 

Сообщается, что афганские силы безопасности конфисковали большое количество оружия и боеприпасов. 

В Афганистане правительственные силы сражаются с боевиками Талибана, которые захватили значительную территорию в сельских районах страны и нападают  на крупные города.


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