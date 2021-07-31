Более 100 талибов убиты или ранены в результате действий ВС Афганистана

Афганские силы отбили у талибов район Гузара провинции Герат.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Минобороны Афганистана.

«Более 100 талибов были убиты или ранены», - говорится в заявлении министерства, опубликованного в Twitter.

Сообщается, что афганские силы безопасности конфисковали большое количество оружия и боеприпасов.

В Афганистане правительственные силы сражаются с боевиками Талибана, которые захватили значительную территорию в сельских районах страны и нападают на крупные города.