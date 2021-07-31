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COVID-19: в Армении подтверждено 243 новых случая, выздоровели 163 человека

COVID-19: в Армении подтверждено 243 новых случая, выздоровели 163 человека

По состоянию на 11:00 часов  31 июля, в Армении подтверждено 243 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 163 гражданина, умерли - 6. За один день был проведен 6251 тест. 

Общее количество тестов составило 1340258.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает  Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.  

В целом было подтверждено 230 110 случаев заболевания коронавирусом, из которых 219864 – случаи выздоровления, а 4614 - смерти. На данный момент курс лечения от коронавирусной болезни проходят 4511 пациентов. 

Зарегистрирован  1121 случай смерти, когда  пациенты были заражены коронавирусом, но умерли от другого заболевания.


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