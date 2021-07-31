Европейские индексы снизились - 30-07-21
МОСКВА, 31 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.61% и составил 15544.39 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.32% и составил 6612.76 пункта, британский FTSE снизился на 0.65% и составил 7032.30 пункта, а российский RTSI снизился на 0.83% и составил 1625.76 пункта.
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