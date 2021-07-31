Представитель Армении в ООН представил председателю СБ посягательства Азербайджана

Постоянный представитель Республики Армения при ООН Мгер Маргарян направил письмо председателю Совета Безопасности в июле, Постоянному представителю Франции при Совете Безопасности ООН Николя де Ривьеру, в котором представил непрекращающиеся поползновения Азербайджана в отношении суверенной территории Республики Армения, приведшие к человеческим потерям.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения, в письме подчеркивается, что агрессивные действия Азербайджана против Армении сопровождаются звучащими на самом высоком уровне территориальными требованиями, угрозой военных действий, словами ненависти на национальной почве.

Подчеркивается, что Армения тверда в решимости использовать свое законное право на самооборону для обеспечения своего суверенитета и территориальной целостности - на основании статьи 51 Устава ООН. Армения уверена, что всеобъемлющее и долгосрочное политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно быть достигнуто мирным путем - под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Письмо разослано членам Совета Безопасности ООН и в ближайшее время будет опубликовано в качестве официального документа Совета Безопасности ООН.