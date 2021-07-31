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Представитель Армении в ООН представил председателю СБ посягательства Азербайджана

Представитель Армении в ООН представил председателю СБ посягательства Азербайджана

Постоянный представитель Республики Армения при ООН Мгер Маргарян направил письмо председателю Совета  Безопасности в июле, Постоянному представителю Франции при Совете Безопасности ООН Николя де Ривьеру, в  котором представил непрекращающиеся поползновения Азербайджана в отношении суверенной  территории Республики Армения, приведшие  к  человеческим потерям. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении  информации и  общественной  дипломатии    Министерства иностранных дел  Республики Армения, в письме подчеркивается, что агрессивные действия Азербайджана против Армении сопровождаются звучащими  на самом высоком уровне территориальными требованиями, угрозой военных действий, словами ненависти на национальной почве.    

Подчеркивается, что Армения тверда в решимости использовать свое законное право на самооборону для обеспечения своего суверенитета и территориальной целостности - на основании статьи 51 Устава ООН. Армения уверена, что всеобъемлющее и долгосрочное   политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно быть достигнуто мирным путем - под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. 

Письмо разослано членам Совета Безопасности ООН и  в ближайшее время будет опубликовано в качестве официального документа Совета Безопасности ООН.


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