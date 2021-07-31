Токио-2020: боксер Ованнес Бачков обыграл азербайджанского соперника и вышел в 1/4 финала

Член сборной Армении по боксу Ованнес Бачков продолжает победные выступления на XXXII Летних Олимпийских играх.

Как передает Арменпресс, в 1/8 финала в весовой категории до 63 кг Бачков соревновался с Джавидом Челебиевым из Азербайджана. Армянский боксер обыграл представителя Азербайджана со счетом 4:1.

Ранее другой представитель Армении Арман Дарчинян победно стартовал на Олимпиаде в Токио. В весовой категории до 75 кг на XXXII Летних Олимпийских играх в столице Японии он начал борьбу с 1/8 финала, где встретился с Андреем Шемезом (Словакия). Армянский боксер победил со счетом 5: 0. Следующий бой армянского спортсмена состоится 1 августа. А Корюн Согомонян проиграл в первой же схватке.