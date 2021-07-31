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Токио-2020: боксер Ованнес Бачков обыграл азербайджанского соперника и вышел в 1/4 финала

Токио-2020: боксер Ованнес Бачков обыграл азербайджанского соперника и вышел в 1/4 финала

Член сборной Армении по боксу Ованнес Бачков продолжает победные выступления  на XXXII Летних Олимпийских играх. 

Как  передает Арменпресс, в 1/8 финала в весовой категории до 63 кг Бачков соревновался с Джавидом Челебиевым из Азербайджана. Армянский боксер обыграл представителя Азербайджана со счетом 4:1. 

Ранее другой  представитель Армении Арман Дарчинян победно стартовал   на Олимпиаде в Токио. В весовой категории до 75 кг на XXXII Летних Олимпийских играх в столице Японии он начал борьбу с 1/8 финала, где встретился с Андреем Шемезом (Словакия). Армянский боксер победил со счетом 5: 0. Следующий бой армянского спортсмена состоится 1 августа. А Корюн Согомонян проиграл в первой же схватке.


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