"Айастани Анрапетутюн". Кремль намекает, что Баку участвует в антироссийских учениях

«На фоне натянутых в последнее время отношений между Россией и НАТО, военные учения в Грузии приобретают особое значение. Очевидно, что они направлены против России. В контексте вышеизложенного, примечательно участие тандема Турция-Азербайджан. Пресс-спикер президента России Дмитрий Песков дипломатично заявил, что Азербайджан, государство-партнер, принимает участие в военных учениях НАТО против них, имея в виду и другого союзника - Турцию.

В сложившейся геополитической ситуации Россия, для укрепления своей безопасности, вынуждена принимать контрмеры. Эти шаги предполагают повышение на качественно новый уровень военных и военно-промышленных отношений с Арменией, остающейся ее единственным союзником в Закавказье».

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