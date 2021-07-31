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"Айастани Анрапетутюн". Кремль намекает, что Баку участвует в антироссийских учениях

"Айастани Анрапетутюн". Кремль намекает, что Баку участвует в антироссийских учениях

«На фоне натянутых в последнее время отношений между Россией и НАТО,   военные учения в Грузии приобретают особое значение. Очевидно, что они направлены против России. В контексте вышеизложенного, примечательно участие тандема Турция-Азербайджан. Пресс-спикер президента России Дмитрий Песков дипломатично заявил, что  Азербайджан, государство-партнер,  принимает участие в военных учениях НАТО против них, имея в виду и другого союзника - Турцию. 

В сложившейся геополитической ситуации Россия, для укрепления своей безопасности, вынуждена принимать контрмеры. Эти шаги предполагают повышение на качественно новый уровень военных и военно-промышленных отношений с Арменией,   остающейся ее единственным союзником в Закавказье».

                             Полностью  текст статьи читайте в сегодняшнем номере газеты


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