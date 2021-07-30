Армения и Грузия обсуждают возможность запуска высокоскоростного поезда между двумя странами

И.о. министра экономики Армении и его грузинский коллега обсудили ряд совместных проектов в области инфраструктуры, туризма, железной дороги и энергетики. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил и.о. министра экономики Ваан Керобян, отметив, что с грузинской стороной также обсуждалась возможность запуска высокоскоростного поезда. По его словам, это позволит добраться до Тбилиси из Еревана за 2-3 часа, в результате чего будет развиваться туризм.

Отмечается, что это вопросы были обсуждены 29 июля на встрече Керобяна с министром экономики и устойчивого развития Грузии Нателлой Турнавой. Были также обсуждены вопросы развитие винного туризма между двумя странами.

В рамках визита в Тбилиси Керобян также провел встречи с министром сельского хозяйства Грузии Леваном Давиташвили и министром территориального управления и инфраструктур Грузии Ираклием Карселадзе

Обсуждены вопросы регионального сотрудничества, транзита через Грузию, а также возможности сотрудничества в области сельского хозяйства.