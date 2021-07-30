Глава ВОЗ прогнозирует появление новых опасных штаммов коронавируса

Коронавирус SARS-CoV-2 продолжает мутировать, поэтому следует ожидать появления новых особо опасных его вариантов в дополнение к ныне отнесенным к этой группе четырем штаммам - "альфа", "бета", "гамма" и "дельта". Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"ВОЗ предупреждала, что вирус, вызывающий заболевание COVID-19, видоизменялся с момента первых сообщений о нем, и он продолжает меняться. Таким образом возникли четыре варианта, вызывающие обеспокоенность, и будет появляться еще больше, пока вирус продолжает распространяться", - сказал гендиректор.

Он подчеркнул, что резкий рост заболеваемости, отмеченный в последние недели в пяти из шести регионов ВОЗ, обусловлен в значительной степени "крайне заразным дельта-вариантом, который сейчас обнаружен не менее чем в 132 странах".

Глава ВОЗ призвал улучшить тестирование на коронавирус. Он напомнил, что в странах с низкими доходами на душу населения уровень тестирования населения составляет менее 2% от уровня государств с высокими доходами. Из-за отсутствия должного тестирования не удается получать сведения о реальной эпидемиологической ситуации и о том, как она меняется.

"Без повышения уровня тестирования в мире мы не сможем бороться с болезнью на передовой линии и снижать риск появления новых, более опасных вариантов [коронавируса]", - сказал гендиректор.

Гебрейесус подтвердил приверженность ВОЗ поставленным ранее целям в сфере охвата прививками: к концу сентября должно быть вакцинировано не менее 10% населения в каждой стране мире, к концу 2021 года - не менее 40%, а к середине 2022 года - как минимум 70%. На настоящий момент чуть более половины государств вакцинировали не менее 10% своего населения, менее четверти - 40%, и лишь три страны вакцинировали 70%, сообщил гендиректор.

В этой связи он напомнил об опасности "вакцинного национализма", подчеркнув, что "глобальное распределение вакцин все еще остается несправедливым". "Все регионы подвергаются риску, однако больше всех - Африка", - констатировал Гебрейесус.

"Если продолжится нынешняя тенденция, то около 70% африканских государств не смогут достичь 10-процентного уровня вакцинации к концу сентября", - сказал он. На настоящий момент лишь 2% вакцин, которые используются в мире, приходятся на Африку, и вакцинировано только 1,5% населения этого континента.