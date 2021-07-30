Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом МККК Петером Маурером

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян высоко оценил усилия Международного комитета Красного Креста по разрешению вопроса о незаконном удерживании армянских военнопленных и мирных жителей в Азербайджане и других гуманитарных вопросов в регионе.

В качестве срочной задачи исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул важность немедленного возвращения армянских военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц. Никол Пашинян обратил внимание собеседника на тот факт, что в Азербайджане возбуждены сфабрикованные уголовные дела против армянских пленных и скрывается точное количество удерживаемых лиц.

Никол Пашинян назвал недопустимыми действия Азербайджана, посчитав это явным и грубым нарушением международного гуманитарного права.

Г-н Маурер заверил, что возглавляемая им организация будет и впредь прилагать максимум усилий для решения гуманитарных вопросов.

Собеседники подчеркнули важность укрепления и углубления сотрудничества между двумя сторонами на институциональной основе. Достигнута договоренность активизировать существующие связи и сделать контакты регулярными.