Активы “Amundi-ACBA Asset Management” превысили 212 млрд драмов

Активы пенсионных фондов под управлением “Amundi-ACBA Asset Management” по состоянию на 30 июня 2021 года превысили 212 млрд драмов. Только за второй квартал активы увеличились более чем на 8 млрд драмов, причем основная часть из упомянутых 212 млрд, около 68%, инвестируется в Республике Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе финансовой группы “ACBA”, среднегодовая доходность трех фондов, управляемых компанией, оставалась высокой, колеблясь в диапазоне 8,4% -9,5%.

««Фонды, которыми управляет “Amundi-ACBA”, особенно Консервативный и Сбалансированный, обеспечили положительную доходность во втором квартале, что более чем перекрыло негативное влияние, которым подверглись фонды вследствие армянских инвестиций и ревальвации драма. Только во втором квартале этого года Консервативный и Сбалансированный фонды под руководством “Amundi-ACBA” зафиксировали положительный, а Фонд стабильного дохода - даже отрицательный результат, но среднегодовая доходность этих трех фондов довольно высока, колеблясь в диапазоне 8,4% -9,5%», - отметил управляющий фондом “Amundi-ACBA Asset Management” Грайр Асланян, добавив, что доходность средств следует рассматривать в долгосрочной перспективе, поскольку их стратегия управления является долгосрочной.

“Amundi-ACBA Asset Management” контролируется Центральным банком Армении.