В Армении зафиксирован самый высокий среди стран ЕАЭС рост производства сельхозпродукции

В первом полугодии 2021 года производство продукции сельского хозяйства в Евразийском экономическом союзе увеличилось по сравнению с первым полугодием 2020 года на 0,6% и составило 33,7 млрд долларов США. Рост производства продукции сельского хозяйства наблюдался в Армении (на 6,4%), Казахстане (на 3,2%), Кыргызстане (на 1,3%) и России (на 0,2%). В Беларуси производство незначительно снизилось.

Как сообщает Арменпресс, это следует из экспресс-обзора департамента статистики Евразийской экономической комиссии.

В первом полугодии 2021 года в ЕАЭС увеличилось производство молока на 0,9% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года. Рост отмечен во всех государствах – членах ЕАЭС: в Казахстане – на 3,2%, Армении – на 2,6%, Кыргызстане – на 2,1%, Беларуси – на 1,4%, России – на 0,3%.

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось в Казахстане – на 5,5% и в Кыргызстане – на 1,4%. Производство яиц в ЕАЭС сократилось на 2,0%. Наиболее существенное снижение наблюдалось в Казахстане – на 12,5% и в Армении – на 8,3%.