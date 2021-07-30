Время в Ереване: 11:07:36,   30 Июль

МИД Армении приветствует подходы сопредседателей МГ ОБСЕ относительно возобновления мирного процесса

МИД Армении приветствует подходы сопредседателей МГ ОБСЕ относительно возобновления мирного процесса

МИД Армении приветствует подходы сопредседателей Минской группы ОБСЕ относительно возобновления мирного процесса по нагорно-карабахскому конфликту, изложенные в их совместном заявлении от 29 июля. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, об этом говорится в комментарии министерства, который приводим полностью:

«Приветствуем подходы сопредседателей Минской группы ОБСЕ относительно возобновления мирного процесса, изложенные в их совместном заявлении от 29 июля.

В предыдущих заявлениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ и высоких представителей стран-сопредседателей, в частности, от 3 декабря 2020 года и 13 апреля 2021 года, четко обозначены приоритетные вопросы мирного процесса, которые могут создать основу для переговоров.

Заявление сопредседателей еще раз доказывает, что ключом к региональному миру и безопасности является всеобъемлющее и прочное урегулирование карабахского конфликта.

Проникновение частей вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Армении с 12 мая и нападения на оборонительные позиции Республики Армения в последние дни привели к эскалации ситуации.

Армения всегда выступала за деэскалацию ситуации и в этой связи выдвигала конкретные предложения, в частности, об отводе воинских подразделений на исходные позиции по состоянию на 11 мая.

Уверены, что целенаправленная оценка действий Азербайджана поможет преодолеть взрывоопасную ситуацию».


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]