МИД Армении приветствует подходы сопредседателей МГ ОБСЕ относительно возобновления мирного процесса

МИД Армении приветствует подходы сопредседателей Минской группы ОБСЕ относительно возобновления мирного процесса по нагорно-карабахскому конфликту, изложенные в их совместном заявлении от 29 июля. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, об этом говорится в комментарии министерства, который приводим полностью:

«Приветствуем подходы сопредседателей Минской группы ОБСЕ относительно возобновления мирного процесса, изложенные в их совместном заявлении от 29 июля.

В предыдущих заявлениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ и высоких представителей стран-сопредседателей, в частности, от 3 декабря 2020 года и 13 апреля 2021 года, четко обозначены приоритетные вопросы мирного процесса, которые могут создать основу для переговоров.

Заявление сопредседателей еще раз доказывает, что ключом к региональному миру и безопасности является всеобъемлющее и прочное урегулирование карабахского конфликта.

Проникновение частей вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Армении с 12 мая и нападения на оборонительные позиции Республики Армения в последние дни привели к эскалации ситуации.

Армения всегда выступала за деэскалацию ситуации и в этой связи выдвигала конкретные предложения, в частности, об отводе воинских подразделений на исходные позиции по состоянию на 11 мая.

Уверены, что целенаправленная оценка действий Азербайджана поможет преодолеть взрывоопасную ситуацию».