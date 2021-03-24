Предстоящие на 31 июля мероприятия
17:56, Июль 30, 2021
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09:51, 16.07.2021
“Ереванский бестселлер”: “Алхимик” - на первом месте, переводы, июнь, 2021
09:37, 12.07.2021
“Новая книга” - 19/21: новые книги от четырех издательств
- 19:16 В Варанде обнаружены останки тела армянского военнослужащего
- 18:50 Азербайджанский оппозиционный блогер найден мертвым в Тбилиси
- 18:43 Расширяется круг получателей компенсации за обучение: парламент принял пакет законопроектов
- 18:35 В Армении зафиксирован самый высокий среди стран ЕАЭС рост производства сельхозпродукции
- 18:24 Нецензурная брань карается уголовно: принят соответствующий законодательный пакет
- 18:01 МИД Армении приветствует подходы сопредседателей МГ ОБСЕ относительно возобновления мирного процесса
- 17:56 Предстоящие на 31 июля мероприятия
- 17:22 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-07-21
- 17:20 Азиатские индексы выросли - 30-07-21
- 16:15 СМИ: суд ЕС лишил Пучдемона депутатской неприкосновенности
- 16:11 Культура, кухня, приключенческий туризм: Армения и Иордания развивают отношения
- 15:57 Город читает: начался Ереванский фестиваль книги
- 15:44 Армения улучшила свои позиции в борьбе с траффикингом, но еще есть над чем поработать
- 15:30 Байден поприветствовал первую группу перемещенных в США по спецпрограмме афганцев
- 15:18 Докладчики Европарламента осудили провокационные действия Азербайджана
- 14:41 Спецслужбы Болгарии фиксируют на границе рост нелегальной миграции
- 14:26 Токио-2020: Пловец Артур Барсегян не преодолел квалификационный тур
- 14:10 Токио-2020: Джокович уступил Звереву, олимпийское золото разыграют Хачанов и Зверев
- 14:03 Москва обеспокоена вооруженными инцидентами на армяно-азербайджанской границе
- 13:58 Преследование армянских военнопленных в Азербайджане по сфабрикованным делам недопустимо
- 13:53 Борис Саакян назначен генеральным секретарем МИД Армении
- 13:38 «Голоса жертв направляют нас»: в Армении началась кампания по борьбе с траффикингом
- 13:29 Докладчик ПАСЕ призвал уважать перемирие, достигнутое на армяно-азербайджанской границе
- 13:23 ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции на участке Ерасха
- 12:48 Восстановление формата МГ ОБСЕ - путь к справедливому решению проблемы Арцаха: Рубен Сафрастян
09:10, 23.07.2021
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10:08, 27.07.2021
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12:38, 28.07.2021
Просмотрели 1113 раз Посол Франции коснулся вероятности оказания Армении содействия в оборонной сфере
18:10, 26.07.2021
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