Спецслужбы Болгарии фиксируют на границе рост нелегальной миграции

Министр внутренних дел технического правительства Болгарии Бойко Рашков сообщил об увеличении числа попыток пересечения границы страны нелегальными мигрантами. Свое заявление он сделал в пятницу, отвечая на вопросы депутатов Народного собрания (парламента) страны,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"С начала года была зарегистрирована 17 261 попытка незаконного пересечения границы, 16 900 человек были остановлены пограничной полицией и возвращены на территорию соседних государств (Греции и Турции - прим. ТАСС), 570 нелегальных мигрантов были задержаны на территории страны", - сообщил министр.

Глава МВД уточнил, что для пресечения нелегальной миграции на границу были командированы дополнительные силы полиции и жандармерии, а также необходимая техника.