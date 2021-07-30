Токио-2020: Пловец Артур Барсегян не преодолел квалификационный тур

Член сборной Армении по плаванию Артур Барсегян не преодолел квалификационный тур Олимпийских игр.

Как передает «Арменпресс», на проходящих в Токио Олимпийских играх в заплыве вольным стилем на дистанции 50 метров Артур Барсегян зафиксировал результат 23,14 секунды.

Ранее, 27 июля, в квалификационном туре заплыва на 100 метров вольным стилем Барсегян зафиксировал результат 49.78, улучшив свой личный рекорд, но не вышел в полуфинал (в полуфинал выходят 16 сильнейших спортсменов).