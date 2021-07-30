Токио-2020: Джокович уступил Звереву, олимпийское золото разыграют Хачанов и Зверев

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не дошел до финала теннисного турнира Олимпийских игр.

Как сообщает «Арменпресс», в полуфинале XXXII летних Олимпийских игр в Токио серб Новак Джокович встретился с немецким теннистом Александром Зверевым. В матче, который длился 2 часа 3 минуты, Зверев выиграл со счетом трех сетов: 6:1, 3:6, 1:6. В финале соперником Зверева будет Карен Хачанов.

В столице Японии Токио проходит важнейшее спортивное событие четырех лет, в этот раз - пяти лет - XXXII летние Олимпийские игры. Состязания проходят по 33 видам спорта, в 43 спортивных залах, 25 из которых были, 8 построены к Олимпиаде, 10 - временные.

Всего будет разыграно 339 комплектов медалей, что на 33 больше, чем на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. По сравнению с предыдущими играми добавлены следующие виды спорта: карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Олимпийские игры в Токио оцениваются в 15,4 миллиарда долларов. Эти Олимпийские игры - единственные в истории, на церемонии открытия которых, не было болельщиков.