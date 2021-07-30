Москва обеспокоена вооруженными инцидентами на армяно-азербайджанской границе

Официальная Москва серьезно обеспокоена вооруженными инцидентами на некоторых участках армяно-азербайджанской границы, повлекшими человеческие жертвы.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил заместитель начальника Управления информации МИД РФ Александр Бикантов, подчеркнув, что Россия готова оказать необходимое содействие для нормализации ситуации и в будущем. Александр Бикантов также выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

«К сожалению, ситуация на границе остается напряженной. Призываем стороны воздерживаться от любых действий, чреватых обострением ситуации, решать возникающие вопросы политическими и дипломатическими средствами. Россия готова оказать необходимое содействие в нормализации ситуации в армяно-азербайджанской приграничной зоне путем немедленного начала совместных работ по деэскалации, делимитации и демаркации. Мы намерены активно работать над превращением Закавказья в зону стабильности, безопасности и процветания, что исходит из логики трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, подписанных руководителями Армении, Азебайджана и России», - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте МИД России.