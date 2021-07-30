Преследование армянских военнопленных в Азербайджане по сфабрикованным  делам недопустимо

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Армен Григорян 30 июля принял руководителя делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Армении Тьерри Рибо.

Как передает «Арменпресс», в ходе встречи Армен Григорян подчеркнул необходимость немедленного возвращения армянских военнопленных и гражданских лиц, незаконно удерживаемых в Азербайджане, и посчитал недопустимым преследование властей Азербайджана по сфабрикованным в их отношении уголовным делам.

В частности, Армен Григорян отметил, что согласно третьей Женевской конвенции последние имеют статус военнопленных, поэтому они должны находиться под защитой международного гуманитарного права. Он добавил, что эта политика Азербайджана противоречит 8 пункту трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, согласно которому должен был состояться обмен военнопленными, заложниками и другими захваченными лицами.

Было подчеркнуто, что Азербайджан отрицает тот факт, что большое количество военнопленных, документально подтвержденных многочисленными источниками, находится под его контролем, отказывается предоставить информацию о них, в том числе скрывает места их содержания под стражей. Такое поведение дает серьезные основания для подозрений в серьезных преступлениях, совершенных Азербайджаном в отношении пленных, также и в их насильственных исчезновениях.

Касаясь вопроса оказания гуманитарной помощи пострадавшему населению, Армен Григорян подчеркнул необходимость расширения присутствия в Арцахе международных гуманитарных организаций.

В ходе встречи Армен Григорян обратил внимание и на гуманитарную ситуацию, создавшуюся вследствие наступательных действий Азербайджана на суверенную территорию Армении, выразив обеспокоенность, что продолжающееся присутствие азербайджанских ВС на территории Армении подрывает нормальную жизнь населения приграничных населенных пунктов и приводит к нарушениям их прав.

Глава делегации МККК, в свою очередь, проинформировал о предпринимаемых организацией шагах по обеспечению связи между пленными и их семьями, также подробно представил работы, проводимые МККК в приграничных районах.