«Голоса жертв направляют нас»: в Армении началась кампания по борьбе с траффикингом

В Армении началась информационная кампания по повышению осведомленности и предотвращению траффикинга. Как передает «Арменпресс», заместитель министра труда и социальных вопросов РА Татевик Степанян сообщила, что 30 июля во всем мире отмечается Международный день борьбы с траффикингом.

«Надеюсь, что с сегодняшнего дня и Армения присоединится к этой кампании. Мы начинаем серию очень важных акций, основанных на осведомленности. Во Всемирный день борьбы с траффикингом Министерство труда и социальных вопросов запускает эту кампанию в партнерстве с «World Vision», финансируемой Государственным департаментом США. В рамках программы с сегодняшнего дня мы проведем широкий спектр мероприятий, которые продлятся до 2 декабря, Международного дня борьбы с рабством. В этот день мы соберемся, чтобы подвести итоги всех наших работ, которые нам удалось осуществить», - сказала Татевик Степанян.

По словам заместителя министра труда и социальных вопросов, правительство имеет программу по борьбе с траффикингом и эксплуатацией людей на 2020-2022 годы, в которой всесторонне представлены все межведомственные обязанности.

«Кампания «Голубое сердце» была начата Организацией Объединенных Наций в 2009 году. Каждый год кампании ведется под новым девизом. Девиз этого года - «Голос жертв направляет нас», - заключила Татевик Степанян.

На презентации был представлен видеоролик о человеке, ставшем жертвой траффикинга.

В центре кампании - жертвы траффикинга и желание услышать выживших. Кампания представляет выживших в качестве основных игроков в борьбе с торговлей людьми и фокусируется на их важной роли в предотвращении этого преступления и установлении эффективных мер по идентификации и спасению жертв и оказанию им содействия.