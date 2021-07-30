ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции на участке Ерасха
13:23, 30 Июль, 2021
30 июля ВС Азербайджана в очередной раз на нахиджеванском направлении армяно-азербайджанской границы прибегли к провокации. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве обороны Армении.
«В частности, с 11:20 до 11:30 азербайджанские подразделения по армянским позициям на участке Ерасха вели огонь из снайперского и стрелкового оружия различного калибра. В результате ответных действий огонь противника был подавлен. С армянской стороны пострадавших нет», - говорится в сообщении МО.
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