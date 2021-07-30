ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции на участке Ерасха

30 июля ВС Азербайджана в очередной раз на нахиджеванском направлении армяно-азербайджанской границы прибегли к провокации. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве обороны Армении.

«В частности, с 11:20 до 11:30 азербайджанские подразделения по армянским позициям на участке Ерасха вели огонь из снайперского и стрелкового оружия различного калибра. В результате ответных действий огонь противника был подавлен. С армянской стороны пострадавших нет», - говорится в сообщении МО.