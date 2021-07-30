Восстановление формата МГ ОБСЕ - путь к справедливому решению проблемы Арцаха: Рубен Сафрастян

Решение Палаты представителей о прекращении военной финансовой помощи США Азербайджану содержит важное послание.

На пресс-конференции в зале «Арменпресс» академик Рубен Сафрастян отметил, что Нижняя палата Конгресса США призывает власти пересмотреть позицию в отношении Азербайджана.

«Пересмотреть отношение к этому агрессивному, диктаторскому государству, где попираются демократические нормы. Очень важно, чтобы и Сенат присоединился к этому решению, чтобы оно приобрело силу закона. Важно, чтобы исполнительная власть США приняла это как серьезный мессидж и изменила отношение к Азербайджану», - сказал Рубен Сафрастян.

Тем не менее он отметил, что исполнительная власть США часто не реагирует на мессиджи Конгресса. Исполнительная власть США в регионе имеет свои интересы, и эти обстоятельства необходимо учитывать.

Госдепартамент США выступил с заявлением, в котором призвал вернуться к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы. Из Европы и России также звучат призывы восстановить переговоры под сопредседательством МГ. По словам Рубена Сафрастяна, восстановление этого формата переговоров для Армении очень важно. Вопрос статуса Арцаха еще не решен, Сопредседатели Минской группы должны вернуться к обсуждению этого вопроса. По его словам, это путь к справедливому решению арцахского вопроса.

«Азербайджан не приемлет деятельность Минской группы на данном этапе, но я надеюсь, что международное давление на Азербайджан даст свои результаты. Здесь есть чем заняться армянской дипломатии. Мы должны очень серьезно поработать с этими странами и с армянским лобби этих стран», - заключил Рубен Сафрастян.