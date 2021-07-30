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Наира Зограбян предлагает созвать экстренное заседание НС по ситуации на границе

Наира Зограбян предлагает созвать экстренное заседание НС по ситуации на границе

Депутат НС Армении Наира Зограбян предлагает после внеочередного заседания созвать срочное заседание, чтобы с исполняющим обязанности премьер-министра, с руководящим составом МО обсудить ситуацию на границе.

Как передает «Арменпресс», это предложение Наира Зограбян сделала на внеочередном заседании НС Армении.

«Напряженность на границе не ослабевает. Накануне я публично обратилась к спикеру НС Арарату Мирзояну с предложением созвать экстренное заседание для обсуждения ситуации, которую мы наблюдаем сегодня на границе. Вчера над Варденисом летали дроны, у нас трое погибших, выражаю соболезнования семьям погибших. И говорить, что Азербайджан будет соблюдать письменные и устные договоренности, - большой блеф», - сказала Наира Зограбян.

Она добавила, что ее предложение остается в силе, она настаивает, чтобы после внеочередного заседания было созвано экстренное заседание, с присутствием и. о. премьер-министра Никола Пашиняна и руководящим составом Вооруженных сил, Минобороны, а при необходимости, ситуацию можно будет обсудить в закрытом формате. Наира Зограбян отметила, что в ближайшее время в Москве ожидаются трехсторонние, довольно сложные переговоры.

«Настало время действительно консолидироваться, предпринять совместные шаги по противодействию турецко-азербайджанскому тандему грамотным, единым и правильным образом», - сказала Наира Зограбян, подчеркнув, что Азербайджан нарушает все письменные и устные договоренности.

Азербайджан на участке Гегаркуника армяно-азербайджанской границы прибегает к провокациям. 28 июля в 3:40 утра подразделения ВС Азербайджана в очередной раз прибегли к провокации, нарушив режим прекращения огня в северо-восточной части армяно-азербайджанской границы.

29 июля около 03:00 Азербайджан вновь, нарушив соглашение о прекращении огня, достигнутое накануне, вел обстрел армянских позиций. 29 июля с 23:00 на участке Гехаркуника армяно-азербайджанской границы подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил Армении пресекали попытки БПЛА противника проникнуть в воздушное пространство Армении


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