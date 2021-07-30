Наира Зограбян предлагает созвать экстренное заседание НС по ситуации на границе

Депутат НС Армении Наира Зограбян предлагает после внеочередного заседания созвать срочное заседание, чтобы с исполняющим обязанности премьер-министра, с руководящим составом МО обсудить ситуацию на границе.

Как передает «Арменпресс», это предложение Наира Зограбян сделала на внеочередном заседании НС Армении.

«Напряженность на границе не ослабевает. Накануне я публично обратилась к спикеру НС Арарату Мирзояну с предложением созвать экстренное заседание для обсуждения ситуации, которую мы наблюдаем сегодня на границе. Вчера над Варденисом летали дроны, у нас трое погибших, выражаю соболезнования семьям погибших. И говорить, что Азербайджан будет соблюдать письменные и устные договоренности, - большой блеф», - сказала Наира Зограбян.

Она добавила, что ее предложение остается в силе, она настаивает, чтобы после внеочередного заседания было созвано экстренное заседание, с присутствием и. о. премьер-министра Никола Пашиняна и руководящим составом Вооруженных сил, Минобороны, а при необходимости, ситуацию можно будет обсудить в закрытом формате. Наира Зограбян отметила, что в ближайшее время в Москве ожидаются трехсторонние, довольно сложные переговоры.

«Настало время действительно консолидироваться, предпринять совместные шаги по противодействию турецко-азербайджанскому тандему грамотным, единым и правильным образом», - сказала Наира Зограбян, подчеркнув, что Азербайджан нарушает все письменные и устные договоренности.

Азербайджан на участке Гегаркуника армяно-азербайджанской границы прибегает к провокациям. 28 июля в 3:40 утра подразделения ВС Азербайджана в очередной раз прибегли к провокации, нарушив режим прекращения огня в северо-восточной части армяно-азербайджанской границы.

29 июля около 03:00 Азербайджан вновь, нарушив соглашение о прекращении огня, достигнутое накануне, вел обстрел армянских позиций. 29 июля с 23:00 на участке Гехаркуника армяно-азербайджанской границы подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил Армении пресекали попытки БПЛА противника проникнуть в воздушное пространство Армении